Предупреждающие сирены включат в Новороссийске из-за надвигающегося урагана

В 14.30 в Новороссийске включат предупреждающие сирены из-за надвигающегося урагана. Соответствующее оповещение рассылают власти города.

«Следите за сообщениями средств массовой информации. Соблюдайте правила безопасного поведения»,— сообщает пресс-служба администрации города.

По данным Новороссийской метеостанции, сейчас скорость северо-восточного ветра в городе достигает 24-29 метров в секунду, высота волн – 1,7 м, температура воздуха около 0 градусов.

В ближайшие сутки скорость ветра усилится до значения «ураган» (по шкале Бофорта). Порывы будут достигать 35–38 метров в секунду. Температура воздуха ночью и утром опустится до -5…-10 градусов, высота волн достигнет 1,5–2,5 м. Прогнозируется обледенение морских судов и парение моря.

Граждан просят по возможности не покидать свои дома.

Наталья Решетняк

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