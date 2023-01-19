Жители Воронежской области потеряли за год 720 млн рублей из-за действий телефонных мошенников

Полиция в Воронежской области оценила ущерб жителей региона от киберпреступности, телефонных мошенников и «дистанционных» краж с банковских карт в 720 млн руб. за 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Там отметили, что только за прошедшие сутки, 19 января, в регионе было зарегистрировано десять сообщений о мошеннических действиях и три сообщения о хищении денег с банковских карт. Ущерб за сутки составил около 3 млн руб.

Фабула, которую описывают полицейские, традиционна для таких видов преступлений. В одном из сегодняшних случаев 63-летней жительнице Воронежа позвонил неизвестный, представился работником банка и сообщил, что сбережения, хранящиеся на расчетном счете, «подверглись несанкционированному доступу и могут быть похищены». Вскоре после этого ей же позвонил якобы сотрудник полиции и «подтвердил безопасность всех последующих действий по переводу накоплений на безопасные банковские счета». В этот момент женщина потеряла 700 тыс. руб. Впоследствии она около месяца по рекомендациям телефонных мошенников брала кредиты и перевела в сумме 1,8 млн руб. на указанные ими счета, а затем «осознала, что стала жертвой обмана».

В регионах Черноземья в первой половине 2022 года также выросло количество кибератак на бизнес, сообщали «Ъ-Черноземье» в «Лаборатории Касперского». В частности, в Орловской области сразу в восемь раз — значительнее, чем в большинстве регионов России,— увеличилось число заражений корпоративных устройств программами-шифровальщиками, требующими «выкупа». Эксперты отмечают случаи скоординированных атак на российскую IT-инфраструктуру с Украины и из других стран после начала спецоперации.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Бизнес ловят в сети»

Сергей Калашников

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