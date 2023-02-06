Власти Томской области намерены привлечь новых недропользователей на малые участки углеводородов

Администрация Томской области в 2023 году намерена предложить участки нераспределенного фонда месторождений углеводородов новым недропользователям из других регионов России, рассказали «Ъ-Сибирь» в администрации региона.

В частности, чиновники рассчитывают, что небольшие площади могут заинтересовать малые и средние предприятия. «В Томской области есть небольшие месторождения, которые можно осваивать, успешно добывать на них. Инвестировать в развитие этих месторождений можно компаниям среднего размера, чтобы выйти на окупаемость», - цитирует «Интерфакс» заместителя губернатора по экономике Андрея Антонова.

В настоящее время, по словам чиновника, ведутся расчеты, а также выборка конкретных участков. Сами переговоры с предпринимателями пройдут в течение года. Впрочем, в последние годы торги по углеводородным участкам в Томской области не пользуются популярностью и поэтому проходят редко. Участки выставлялись на аукционы в 2020 году, затем в 2022-м, но заявок на них не поступило.

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Лолита Белова