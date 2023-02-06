Пушилин обвинил ВСУ в применении химического оружия

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ применяют химическое оружие под Бахмутом и Угледаром. По его словам, оружие сбрасывают с беспилотников.

«По заявлениям наших подразделений, командиров, которые выходили уже с такой информацией, это не только на Артемовском (Бахмут) направлении, но и на Угледарском направлении, есть факты применения химических составов, которые вызывают недомогание у наших военнослужащих»,— сказал Денис Пушилин в эфире «Россия 24». Он отметил, что получает сообщения обращения на протяжении как минимум трех последних недель.

Пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-колла заявил, что не располагает информацией о применении Украиной запрещенных химических веществ. Он переадресовал этот вопрос Минобороны РФ.

Российская сторона неоднократно сообщала об использовании химического оружия Украиной. В январе в сети распространилось видео, на котором украинские военные подготавливают беспилотники к сбросу боеприпасов. Российские военкоры, в том числе работающий на «РИА Новости» Сергей Шилов, сообщали, что боеприпасы снабжены синильной кислотой NCN. Посольство РФ в Лондоне, комментируя видео, заявило, что речь может идти о применении фосгена. Кроме того, видео с дронами и подготовленными колбами, в которых предположительно был отравляющий газ, публиковал один из командиров ВСУ Роберт Мадяр.

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