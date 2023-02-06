В Ростовской области в 2022 году построили 34,4 тыс. новых квартир

За 2022 год в Ростовской области было построено 34,4 тыс. квартир. Их общая площадь составиляет 2,7 млн кв. м, что на 17,6 тыс.кв. м больше показателя 2021 года. Об этом сообщает Ростовстат.

Около 53% введенных жилых домов в 2022 году построены индивидуальными застройщиками (1,4 млн кв.м). Многоквартирное строительство составило 47% (1,3 млн кв.м). Ввод многоквартирного жилья вырос на 3,4%, объемы ввода индивидуальных домов замедлились.

В большинстве городов и районов темпы ввода жилья в сравнении с 2021 годом сократились, среди отстающих — девять городских округов и 31 муниципальный район. Завершили 2022 год с положительной динамикой в жилищном строительстве 15 муниципалитетов, среди которых Батайск, Новочеркасск, Таганрог, Аксайский, Волгодонской, Зерноградский, Константиновский, Мартыновский, Мясниковский, Неклиновский, Семикаракорский и Усть-Донецкий районы.

Кристина Федичкина