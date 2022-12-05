Lada остается самой популярной маркой при выдаче автокредитов

Lada остается самой популярной маркой автомобиля при выдаче автокредитов. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

По данным банка, на долю Lada приходится 60% кредитных сделок. Общая доля российских марок в выдачах достигла почти две трети.

Основная доля продаж (54%) пришлась на новые машины, спрос на которые продолжает расти на фоне господдержки. В ноябре на покупку таких автомобилей ВТБ выдал более 3,8 млрд руб. По оценке банка, в ноябре выдачи автокредитов на российском рынке составили 64 млрд руб., что на 8% превышает результат октября.

Залоговые кредиты на новые автомобили в настоящее время предлагаются по ставке от 2,4% годовых, на транспортные средства с пробегом – от 3,2% годовых.

Андрей Сазонов