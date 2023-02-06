На обслуживание парка Лесоводов в Уфе направят до 40 млн рублей

МБУ «Горзеленхоз» Уфы на аукционе 13 февраля выберет подрядчика обслуживания лесопарка имени Лесоводов Башкортостана, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 40,9 млн руб., он будет оплачен за счет субсидий из бюджета города.

До конца текущего года подрядчик должен ухаживать за деревьями, газонами, цветниками, кустарниками, гранитными и мраморными поверхностями, садово-парковыми асфальтовыми дорожками, урнами, лестницами и скамейками. Некоторые работы нужно проводить с помощью техники: мойку дорожек, сгребание снега, полив растений и так далее.

Майя Иванова

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