В новосибирском «Электроне» изменился состав собственников

Зарегистрированное в Москве ООО «Манолиум-процессинг» увеличило на 10% долю в уставном капитале новосибирского АО «Производственное монтажно-строительное предприятие “Электрон”». В сообщении компании говорится, что после приобретения 6 февраля дополнительного пакета доля этого акционера увеличилась до 19,76%.

Одновременно с этим другая московская компания – ООО «Электрон-финанс» – вышла из состава акционеров «Электрона», потеряв право распоряжения 12% в его уставном капитале.

Согласно отчету АО ПМСП «Электрон», по данным на середину 2022 года основными акционерами компании были Петр Разганяев и Дмитрий Калиниченко (по 20,11%). Еще 11,62% принадлежит Виктору Дригеничу, 11,09% – Михаилу Яблокову, 10,6% – Дмитрию Богоденко.

ПСМП «Электрон» образовано в 1957 году, предприятие занималось проектированием, разработкой, изготовлением, монтажом электротехнического оборудования, средств автоматизации и связи. В апреле 2019 года в отношении компании было введено наблюдение, ее кредиторская задолженность составляла около 600 млн руб. Однако в январе 2020 года «Электрон» вышел из процедуры банкротства, заключив мировое соглашение с кредиторами. В 2020 и 2021 году, согласно отчету, компания зарабатывала только на сдаче имущества в аренду: «В связи с большим объемом задолженности по налогам и сборам общество не имеет возможности участия в тендерах, электромонтажные работы не ведет».

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Дарья Решетникова