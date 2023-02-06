«Горный хрусталь» подешевел на 79 млн рублей

Продавец ТРЦ «Горный хрусталь», который был выставлен на продажу в январе этого года за 528,4 млн руб., существенно снизил цену актива. Как следует из объявления на Avito, теперь объект продается за 449,164 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс-Карты Фото: Яндекс-Карты

Собственник ТРЦ компания «БТ Групп» приобрела его в декабре 2021 года. Сейчас реализацией актива занимается московская компания «РАД Холдинг». Как указывается в описании, на сегодня помещения в здании ТРЦ сдаются в аренду. Якорными арендаторами являются магазины «Перекресток» и DNS. По подсчетам продавца, при 100%-ной заполняемости объекта якорный поток составит 5,6 млн руб. Реконструированное в 2010 году здание является объектом культурного наследия.

Ранее в ТРЦ располагался гипермаркет сети «Виват», основные компании которой были признаны несостоятельными. В 2019 году «БТ Групп» вела переговоры о покупке еще ряда активов «Вивата», но в итоге об условиях сделок стороны не договорились.