«Горный хрусталь» подешевел на 79 млн рублей

Продавец ТРЦ «Горный хрусталь», который был выставлен на продажу в январе этого года за 528,4 млн руб., существенно снизил цену актива. Как следует из объявления на Avito, теперь объект продается за 449,164 млн руб.
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Собственник ТРЦ компания «БТ Групп» приобрела его в декабре 2021 года. Сейчас реализацией актива занимается московская компания «РАД Холдинг». Как указывается в описании, на сегодня помещения в здании ТРЦ сдаются в аренду. Якорными арендаторами являются магазины «Перекресток» и DNS. По подсчетам продавца, при 100%-ной заполняемости объекта якорный поток составит 5,6 млн руб. Реконструированное в 2010 году здание является объектом культурного наследия.
Ранее в ТРЦ располагался гипермаркет сети «Виват», основные компании которой были признаны несостоятельными. В 2019 году «БТ Групп» вела переговоры о покупке еще ряда активов «Вивата», но в итоге об условиях сделок стороны не договорились.