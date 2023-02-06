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Больше 5 млн рублей накоплений необходимо жителям Ижевска для финансовой независимости

Жителям столицы Удмуртии необходимо 5,1 млн руб., чтобы чувствовать себя финансово независимыми. В 2021 году этот показатель составлял 3,2 млн руб., сообщает пресс-служба СберСтрахования. Отмечается, что в целом по России жители оценили данный показатель в 4,3 млн руб.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

При этом основой финансовой независимости 89% ижевчан назвали достойную заработную плату, для чего среднемесячный доход должен начинаться от 55,6 тыс. руб. Еще 37% жителей города считают непременным условием наличие накоплений. Кроме того, 37% опрошенных горожан назвали важным пунктом наличие недвижимости для сдачи в аренду, 22% — собственный бизнес, 4% — инвестиции в акции и облигации.

Так, по мнению респондентов, финансово независимый ижевчанин полностью обеспечивает себя материально — 71%, живет в собственном жилье — 65%, имеет покрывающий потребности заработок — 45%, путешествует — 13%, помогает родным — 15%, получает пассивный доход от инвестиций или вкладов — 12%.

При этом считают себя материально свободными 47% жителей Ижевска. Респонденты сами стали или хотели бы стать финансово независимыми в 24 года.

Исследование проводилось в январе 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по репрезентативной выборке. В опросе приняли участие 11 тыс. человек.

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