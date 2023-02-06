Первый канадский танк Leopard 2 прибыл в Польшу

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что первый танк Leopard 2, отправленный Украине, уже прибыл в Польшу. В ближайшее время его получат украинские вооруженные силы.

«Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы подарили Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы скоро будем обучать вооруженные силы Украины использованию этой техники»,— написала госпожа Ананд в Twitter.

Накануне, 5 января, танк вылетел из города Галифакс в канадской провинции Новая Шотландия. В ближайшее время Канада должна отправить на Украину еще четыре немецких танка Leopard.

Министр обороны Канады допускала, что правительство одобрит дополнительные поставки танков. Всего на вооружении Канады есть 112 единиц таких танков, 82 из них боевые, остальные — вспомогательные или тренировочные.

Анастасия Ларина