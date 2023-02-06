Новая группа легких материалов для водородной энергетики

Исследователи Московского политеха предложили алюмокальциевые сплавы как основу для разработки новой группы высокотехнологичных легких материалов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Группа ученых под руководством кандидата технических наук Торгома Акопяна занимается оптимизацией составов и режимов обработки новых высокотехнологичных алюминиевых сплавов на базе системы Al-Ca. Это уникальный проект, не имеющий аналогов в мире. Он реализуется на средства гранта имени П. Л. Капицы в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Полученный в ходе исследований материал может применяться как в водородной энергетике для замены тяжелых стальных изделий и конструкций, так и в автопроме, где вопрос массы остается одним из ключевых.

По словам Акопяна, кальций занимает третье место по распространенности на земле среди металлов (около 3,4%), уступая только алюминию и железу. Его плотность ниже, чем у других эвтектообразующих элементов, особенно никеля и церия. Согласно ранее полученным результатам, алюминиевые сплавы на основе эвтектик, содержащих кальций, технологичны, устойчивы к коррозии, имеют высокую удельную прочность. Все это при умеренной себестоимости.

«Для решения поставленных в работе задач мы используем передовые методы теоретического анализа структуры материалов, например термодинамическое моделирование, в совокупности с экспериментальными исследованиями — рентгеноструктурными, электронной микроскопией и т. д. Анализируем эволюцию структуры материалов на различных технологических этапах, а потом определяем требуемый комплекс физико-механических свойств»,— рассказал Торгом Акопян.

Традиционно алюминиевые сплавы разделяют на литейные и деформируемые. В некоторых случаях такое разграничение приводит к трудностям в их применении в различных сложносоставных конструкциях. Одновременно использование высокотехнологичных сплавов, сочетающих преимущества и тех и других, позволило бы преодолеть подобные ограничения. Разработка материала существенно расширит области применения алюминиевых сплавов, получаемых как с использованием традиционных металлургических технологий, так и с привлечением цифровых.

Татьяна Мейлахс