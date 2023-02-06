Банки реструктуризировали около 2 тыс. кредитных договоров предприятий Башкирии

С марта по декабрь 2022 года банки реструктуризировали около 2 тыс. кредитов договоров с предприятиями малого и среднего бизнеса Башкирии, оказавшихся в сложной ситуации из-за санкций в отношении России, сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на оперативные данные Банка России. Общая сумма задолженности — 13 млрд руб. Большая часть предприятий оформили более 1,3 тыс. договоров на 5,8 млрд руб. на кредитные каникулы, остальные — получили послабления по собственным программам банков.

Майя Иванова

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