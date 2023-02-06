«Петр Тихомиров был личностью легендарной»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, почему ярославского купца считают прототипов героя из «Бесприданницы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный дом усадьбы Тихомировых, Ярославль.

Фото: Russula / Wikipedia Главный дом усадьбы Тихомировых, Ярославль.

Фото: Russula / Wikipedia

На волжские берега возвращаемся сегодня — в Ярославль, к дому купцов Тихомировых. Это строгое трехэтажное здание не богато архитектурными изысками. Но задорный миниатюрный балкончик над большим основным удивительно напоминает капитанский мостик.

По свидетельству Владимира Гиляровского, с Петра Тихомирова Александр Островский списал своего Паратова из «Бесприданницы» — «блестящий барин, из судохозяев», непременный участник азартных пароходных гонок по великой русской реке. Кстати, на них съезжались посмотреть тысячи людей. В те времена это было что-то вроде сегодняшней «Формулы-1». Любовь русских к скорости не исчерпывалась заездами на тройках с бубенцами.

Говорят, Островский лично знал Тихомирова и даже участвовал в гонках на его пароходе «Велизарий». Водная дистанция определялась в 12 верст — от поселка Норское до Арсенальной башни. Городской судья стрелял из пистолета, и пароходы устремлялись вперед. Механики до предела форсировали котлы, подливая в топки сало. Из труб летели искры, колесные плицы с шумом шлепали по воде. Азарт был столь велик, что даже послушники прибрежного Толгского монастыря высыпали на берег, вознося молитвы Всевышнему за победу своих фаворитов. Вот здесь как раз Петр Васильевич Тихомиров неизменно был в центре внимания — на капитанском мостике своего «Велизария», а управлял он им бесподобно и часто выигрывал гонки.

Вообще Тихомиров был личностью легендарной: богат, красив и потрясающе силен физически. Однажды на Нижегородской ярмарке он обезвредил самого Али-Бера — был такой жуткий атаман, глава банды «персов-душителей». Ночью в Кузнецовских номерах среди купцов шла крупная игра в карты. Неожиданно появился Али-Бер и потребовал денег. С ним были два его адъютанта, ладонь свою он держал на рукоятке кинжала. Повисла тишина, и только Тихомиров спокойно подошел к бандиту и вдруг ударил его с такой силой, что тот замертво свалился на пол. Потом уже скрутили и помощников.