Суд обязал построить новые очистные сооружения в Тутаеве

Тутаевский городской суд частично удовлетворил иск прокуратуры по запрету сброса сточных вод в реку Рыкуша и обязал районные власти построить на правом берегу Тутаева новые очистные сооружения. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тутаевский городской суд Фото: Тутаевский городской суд

Ранее в прокуратуре установили нарушения законодательства об охране окружающей среды. Как сообщал «Ъ-Ярославль», 8 июля 2022 года река Рыкуша превратилась в «молочную». На рельеф особо охраняемой природной территории попали стоки с повышенным содержанием вредных веществ. В августе 2022 года прокуратура вышла с иском в суд о прекращении сброса сточных вод на природную территорию «Зеленая зона реки Рыкуша».

Ответчиками по иску выступали администрация Тутаевского района и коммунальные предприятия города. 31 января 2023 года суд частично удовлетворил иск.

«На администрацию Тутаевского муниципального района возложена обязанность в течение 2 лет 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу организовать отведение ливневых сточных вод с правобережной части г. Тутаева из ливневых коллекторов с выпусками 1, 2 ,3 4, 5 в водные объекты за пределами охраняемой территории "Зеленая зона реки Рыкуша", обеспечив нормативную очистку вод», —рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

В Тутаевской межрайонной прокуратуре разъяснили, что немедленное прекращение сброса стоков невозможно при действующей системе водоотведения Тутаева.

«Суд определил 2,5 года на разработку проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений, реконструкцию всей системы водоотведения города», — отметили в прокуратуре.

Решение Тутаевского городского суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в областном суде.

Андрей Иванов