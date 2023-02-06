Церковный староста из Кореновска осужден за мошенничество на 6 млн рублей

Кореновский районный суд приговорил старосту храма Святых Новомучеников Кубанских Сергея Васильчака к году и двум месяцам лишения свободы за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, с подсудимого взыскано в пользу потерпевшего 6,1 млн руб. материального ущерба и более 1 млн руб. — в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

«Отбывать наказание Сергей Васильчак будет в колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда»,— уточнили в ведомстве.

Как следует из приговора, летом 2019 года Васильчак пообещал за 6,1 млн руб. помочь переквалифицировать дело, возбужденное против сына одного из прихожан, на менее тяжкую статью, тем самым снизить срок его заключения и направить отбывать наказание в местную исправительную колонию. Потерпевший согласился и перевел деньги на счет Васильчака. Однако церковный староста обещанное не выполнил. Сына потерпевшего приговорили к длительному тюремному сроку и отправили в одну из колоний Саратовской области. После этого отец осужденного обратился с заявлением о мошенничестве в полицию.

В суде Сергей Васильчак вину не признал и заявил, что потерпевший его оговаривает. Однако суд убедили предоставленные следствием доказательства.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Решетняк

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