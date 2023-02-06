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В Самаре полиция с ОМОНом обнаружили на рынке и овощебазе 17 мигрантов-нарушителей

Полиция совместно с бойцами ОМОН регионального Управления Росгвардии провела рейд по торговым точкам на ул. Дальневосточной и пр. Кирова в Самаре. Речь идет о вещевом рынке и овощебазе. По итогам мероприятия силовики зафиксировали 17 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В частности, в отношении 13 человек составлены административные протоколы о нарушении иностранцем правил въезда либо режима пребывания в РФ (ст. 18.8 КоАП РФ). Еще четырем вменили незаконное осуществление трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства в России (ст.18.10 КоАП РФ).

Фото: ГУ МВД Самарской области

В настоящее время полиция решает вопрос об административном выдворении двух нарушителей. Ранее на самарской овощебазе были задержаны 18 мигрантов.

Георгий Портнов

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