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В Нижегородской области массово эвакуируют школы и больницы

Утром 6 февраля в Нижегородской области массово эвакуируют учебные заведения и больницы. Об этом нижегородцы сообщают в социальных сетях и родительских чатах

Уже известно об эвакуации школ №№ 41, 55, 109, 115, гимназии №2, больницы Семашко в Нижнем Новгороде, лицея №7 в Кстове и школы в поселке Ждановский.

Также утром проходила эвакуация пассажиров и сотрудников нижегородского аэропорта «Чкалов». В одном из служебных помещений аэровокзала сработала пожарная сигнализация. После обследования аэропорт вернулся к нормальной работе. Задержек рейсов не было.

Андрей Репин

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