Школу в Ждановском эвакуировали из-за сообщения о минировании

Учеников общеобразовательной школы в поселке Ждановском эвакуировали из учебного заведения утром 6 февраля, сообщают очевидцы. Учителя проинформировали родителей о случившемся и попросили разобрать детей по домам, так как некоторые ученики во время эвакуации не успели даже одеться.

Администрация школы пишет родителям, что детей выведи из здания из-за сообщения о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. Школьников, которые должны учиться во вторую смену, просят остаться дома.

В региональном управлении МЧС РФ говорят, что на место происшествия для проверки выехали сотрудники пожарной охраны. Также к школе прибыли машины скорой помощи.

Андрей Репин