«РИА Новости»: объем вкладов нижегородцев вырос на 5,6% за год

Объем депозитов в пересчете на одного жителя Нижегородской области в среднем составил 225,4 тыс. руб. (+6,2% за год), по данным на 1 декабря 2022 года. Регион сохранил 15 место среди субъектов РФ в рейтинге «РИА Новости» по банковским вкладам населения.

За год прирост депозитов жителей области составил 5,6%. Среднедушевые вклады в 5,7 раз превысили номинальные среднемесячные доходы. Доля вкладов в валютах снизилась с 10,8% до 5% за год.

К 1 декабря на одного россиянина в среднем приходилось 259,2 тыс. руб. вкладов (+4%). За год доля валютных депозитов снизилась с 19,8% до 9,6%. Заметнее всего размер вкладов на одного жителя вырос в Ненецком автономном округе (+59,2%, до 506 тыс. руб.) и Чечне (+23,5%, до 17 тыс. руб.).