Издатель Business Class опроверг сведения о продаже доли бывшего главреда газеты

Пермский телеграм-канал «Лбов» опубликовал информацию о продаже пакета акций делового еженедельника Business Class. По данным канала, долю бывшего главного редактора издания Вадима Сковородина выкупил предприниматель и руководитель Пермского землячества в Санкт-Петербурге Григорий Меньшиков.

Директор газеты Светлана Мазанова эту информацию опровергает. Григорий Меньшиков заявил корреспонденту «Ъ-Прикамье», что «впервые слышит» о продаже доли Вадима Сковородина. Связаться с господином Сковородиным не удалось, он не ответил на звонок по известному номеру телефона.

В базе данных «СПАРК» также нет информации о смене учредителей издателя Business Class — ООО «Центр деловой информации». Учредителями общества являются предприниматели Олег Игнатьев (24,5%), Наталья Ширинкина (24,5%), Светлана Мазанова (24%), Вадим Сковородин (24%) и заместитель главного редактора Business Class Дария Сафина (3%). Выручка «Центра деловой информации» в 2021 году составляла 68 млн руб., чистая прибыль — 16 млн руб.

Вадим Сковородин является одним из основателей газеты. В январе 2023 года он покинул пост главного редактора. Господин Сковородин объяснил это решение желанием «заняться несколькими собственными проектами», не связанными с медиа. Новым руководителем редакции стал Владимир Владимиров. По данным «Ъ-Прикамье», экс-главред, на данный момент, находится не в РФ.