Контрабанда леса на 280 млн рублей выявлена в Сибири

Группа контрабандистов выявлена в Иркутской области, сообщает «МВД медиа». Злоумышленники приобретали незаконно заготовленную древесину и переправляли ее за рубеж, предоставляя таможенным органам подложные документы. Всего в период с 2016 по 2018 годы незаконно за границу было переправлено более 49 тыс. куб м древесины на 283 млн руб.

Деятельность группы была выявлена полицейскими во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Иркутской области и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По местам жительства предполагаемых участников ОПГ проведены обыски. Возбуждено уголовное дело о контрабанде. Один из фигурантов дела заключен под стражу, устанавливаются личности всех участников преступной группы.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова