Завершено расследование уголовного дела о похищении и убийстве подростка в Пензенском районе

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению трех человек по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, 30-летний обвиняемый, испытывая личную неприязнь к 17-летнему потерпевшему, договорился с двумя 20-летними приятелями похитить подростка и разобраться с ним в безлюдном месте.

Вечером 19 апреля 2022 года трое обвиняемых, передвигаясь на автомобиле «ВАЗ-21124», увидели идущего по дороге потерпевшего. Они затащили юношу в машину и привезли в лесной массив недалеко от села Большая Елань Пензенского района.

Организатор похищения вытащил подростка из машины, привел к реке Елань, где избил и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник погрузил тело погибшего в реку.

Родители потерпевшего подали заявление о его безвестном исчезновении, его тело было обнаружено в реке 21 апреля.

Марина Ковалева