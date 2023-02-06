Троих жителей Сочи обвиняют в организации финансовой пирамиды

В Сочи направлено в суд уголовное дело в отношении троих местных жителей, обвиняемых в хищении у граждан денег на сумму 19,5 млн руб. под видом инвестиций в электронную валюту, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным полиции, 41-летний мужчина вовлек в преступную схему двоих родственников. Злоумышленники организовали в социальных сетях рекламную кампанию, предлагая гражданам инвестировать в якобы сверхприбыльные проекты. Для подтверждения успешной деятельности организаторы пирамиды размещали в интернете видеоролики, которые сопровождались положительными отзывами вкладчиков. На самом деле комментарии были фальшивыми и направлялись с различных фейковых страниц.

После получения денежных средств от граждан злоумышленники давали им доступ к электронному кошельку, в котором вкладчики якобы могли отслеживать свою прибыль. Через некоторое время граждане увидели, что суммы на их счетах равны нулю.

Потерпевшими по делу признаны пять человек. В случае признания фигурантов дела виновными им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Анна Перова, Краснодар