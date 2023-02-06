Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Турция разбирает завалы

Что говорят местные жители о последствиях землетрясения

Сотни погибших и тысячи пострадавших — в Турции и Сирии произошли землетрясения магнитудой 7,8. Толчки в регионе ощущались рано утром 6 февраля. В результате, как сообщают власти Сирии, погибли по меньшей мере около 230 человек, более 600 пострадали. При этом самое сильное землетрясение зафиксировано на юге Турции. Местные власти сообщают о минимум 284 погибших, получили травмы свыше 2,3 тыс. человек.

Фото: Sertac Kayar , Reuters

Фото: Sertac Kayar , Reuters

В российских посольствах как в Турции, так и в Сирии заявили, что россиян среди пострадавших нет. На рейсы отечественных перевозчиков произошедшее также не повлияло, сообщили в Росавиации.

Как МЧС России поможет турецким коллегам в ликвидации последствий землетрясения

Тем временем в нескольких регионах Турции введен самый высокий уровень опасности, и Анкара может запросить международную помощь, рассказал местный журналист Абдурахман Камбур-оглу:

«Первое землетрясение произошло на востоке Турции — 7,4 балла. Потом последовало более 30 толчков магнитудой 6 баллов. Во многих районах объявили чрезвычайное положение, ведутся спасательные работы. Поступали кадры, где граждане сами оказывали друг другу первую помощь, вытаскивали людей из разрушенных домов. Из-за паники все вышли на улицы, потому что землетрясения повторяются, и дома, в которых есть частичные повреждения, могут не выдержать.

В связи с этим экстренные службы призывают людей оставаться на улице, но погодные условия тоже не очень хорошие. На Турцию обрушился сильный циклон, идут осадки — это Стамбул и другие города. По мере возможности, жителей просят не передвигаться на автомобилях, а также не загружать сотовую связь, так как это усложняет коммуникацию органов, которые ведут работы на месте. Жители делятся информацией в социальных сетях и просят о помощи, заявляют, что находятся под завалами, называют адреса.

Землетрясение подобных масштабов произошло в Стамбуле в 1999 году. Погибли десятки тысяч человек. И после этого в Турции ввели законы и нормы для строительства. К сожалению, есть халатное отношение именно строителей, которые не соблюдают эти правила. Есть также и старые здания, которые уже утеряли свою устойчивость».

В обеих странах разрушены жилые дома, пострадали и объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, в Сирии повреждена цитадель Алеппо. В Турции практически полностью разрушена древняя крепость в провинции Газиантеп.

В пострадавших турецких регионах жизнь сейчас фактически остановилась, люди покинули свои дома, рассказывает жительница города Мерсин Виктория:

Как российские авиакомпании осуществляют рейсы в Турцию

«Сейчас не работают школы, детские сады. У нас двое детей и мы получили сообщение с просьбой не приводить их в группу. На улицах никого нет, маршрутки и другой транспорт не ходит. Землетрясение произошло в 4:17 утра, мы проснулись от того, что дом сильно шатался. Люди выбегали, садились в машины и уезжали на какую-то открытую местность. Мы остались. Было три толчка. Первый оказался самым сильным, а следующие два слабее. Очень много зданий разрушено, например, кафе в центре Мерсина для студентов очень сильно пострадало».

Подземные толчки также ощущали жители ряда других государств, среди них Армения, Греция, Египет, Кипр и Ирак. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова оказать Турции помощь в связи с землетрясением. А миллиардер Илон Маск в соцсетях сообщил, что может отправить в республику терминалы спутникового интернета Starlink.

Фотогалерея

Последствия землетрясения в Турции

Предыдущая фотография
Хама, Сирия

Хама, Сирия

Фото: Reuters

Диярбакыр, Турция

Диярбакыр, Турция

Фото: Reuters

Малатья, Турция

Малатья, Турция

Фото: Reuters

Следующая фотография
1 / 3

Хама, Сирия

Фото: Reuters

Диярбакыр, Турция

Фото: Reuters

Малатья, Турция

Фото: Reuters

Смотреть

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...