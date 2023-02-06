Турция разбирает завалы

Сотни погибших и тысячи пострадавших — в Турции и Сирии произошли землетрясения магнитудой 7,8. Толчки в регионе ощущались рано утром 6 февраля. В результате, как сообщают власти Сирии, погибли по меньшей мере около 230 человек, более 600 пострадали. При этом самое сильное землетрясение зафиксировано на юге Турции. Местные власти сообщают о минимум 284 погибших, получили травмы свыше 2,3 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sertac Kayar , Reuters Фото: Sertac Kayar , Reuters

В российских посольствах как в Турции, так и в Сирии заявили, что россиян среди пострадавших нет. На рейсы отечественных перевозчиков произошедшее также не повлияло, сообщили в Росавиации.

Тем временем в нескольких регионах Турции введен самый высокий уровень опасности, и Анкара может запросить международную помощь, рассказал местный журналист Абдурахман Камбур-оглу:

«Первое землетрясение произошло на востоке Турции — 7,4 балла. Потом последовало более 30 толчков магнитудой 6 баллов. Во многих районах объявили чрезвычайное положение, ведутся спасательные работы. Поступали кадры, где граждане сами оказывали друг другу первую помощь, вытаскивали людей из разрушенных домов. Из-за паники все вышли на улицы, потому что землетрясения повторяются, и дома, в которых есть частичные повреждения, могут не выдержать.

В связи с этим экстренные службы призывают людей оставаться на улице, но погодные условия тоже не очень хорошие. На Турцию обрушился сильный циклон, идут осадки — это Стамбул и другие города. По мере возможности, жителей просят не передвигаться на автомобилях, а также не загружать сотовую связь, так как это усложняет коммуникацию органов, которые ведут работы на месте. Жители делятся информацией в социальных сетях и просят о помощи, заявляют, что находятся под завалами, называют адреса.

Землетрясение подобных масштабов произошло в Стамбуле в 1999 году. Погибли десятки тысяч человек. И после этого в Турции ввели законы и нормы для строительства. К сожалению, есть халатное отношение именно строителей, которые не соблюдают эти правила. Есть также и старые здания, которые уже утеряли свою устойчивость».

В обеих странах разрушены жилые дома, пострадали и объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, в Сирии повреждена цитадель Алеппо. В Турции практически полностью разрушена древняя крепость в провинции Газиантеп.

В пострадавших турецких регионах жизнь сейчас фактически остановилась, люди покинули свои дома, рассказывает жительница города Мерсин Виктория:

«Сейчас не работают школы, детские сады. У нас двое детей и мы получили сообщение с просьбой не приводить их в группу. На улицах никого нет, маршрутки и другой транспорт не ходит. Землетрясение произошло в 4:17 утра, мы проснулись от того, что дом сильно шатался. Люди выбегали, садились в машины и уезжали на какую-то открытую местность. Мы остались. Было три толчка. Первый оказался самым сильным, а следующие два слабее. Очень много зданий разрушено, например, кафе в центре Мерсина для студентов очень сильно пострадало».

Подземные толчки также ощущали жители ряда других государств, среди них Армения, Греция, Египет, Кипр и Ирак. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова оказать Турции помощь в связи с землетрясением. А миллиардер Илон Маск в соцсетях сообщил, что может отправить в республику терминалы спутникового интернета Starlink.

Фотогалерея Последствия землетрясения в Турции Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Хама, Сирия Фото: Reuters Диярбакыр, Турция Фото: Reuters Малатья, Турция Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 3 Хама, Сирия Фото: Reuters Диярбакыр, Турция Фото: Reuters Малатья, Турция Фото: Reuters Смотреть

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба