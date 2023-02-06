BMW M3 Touring получила тюнинг от AC Schnitzer

Тюнинг-ателье AC Schnitzer представило новый проект на базе BMW M3 Touring — первого в истории «заряженной» модели серийного универсала.

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Мощность 510-сильного 3-литрового бензинового турбомотора специалисты предлагают увеличить до 590 л.с. или 610 л.с. по желанию клиента. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач M Steptronic и полным приводом M xDrive.

Универсал получил заниженную подвеску, новый карбоновый аэродинамический обвес и 20-дюймовые колесные диски. В салоне спорткара появились спортивные аксессуары, включая новый руль, и алюминиевые накладки на педали.

Напомним, премьера первого в истории универсала BMW M3 Touring состоялась летом 2022 года.

Максим Вершинин