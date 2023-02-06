Убивших пенсионерку участников разбойного нападения в Нижнем Ломове приговорили к 30 годам колонии

В Пензенской области двое жителей села Верхний Ломов 41 и 46 лет признаны виновными в разбойном нападении на пенсионерку и ее убийстве. Об этом сообщает СУ СК.

Следствием и судом установлено, что вечером 19 октября 2021 года пьяные фигуранты пришли к дому 81-летней местной жительницы, чтобы ее ограбить и купить на вырученные средства спиртное.

Они проникли в чужое жилье через незапертую дверь и потребовали от потерпевшей деньги. Женщина отказалась их отдать, за что соучастники ее избили. Опасаясь за свою жизнь, она передала им 350 руб. Желая скрыть следы преступления, младший из соучастников решил ее убить. Он накинул на шею потерпевшей веревку и затянул ее. Убедившись, что жертва не подает признаков жизни, соучастники скрылись с места преступления, похитив из дома потерпевшей фляги, часы и другие предметы быта на общую сумму более 3,3 тыс. руб.

Тело погибшей обнаружил участковый, который прибыл к ее дому по сообщению родственников, обеспокоенных тем, что женщина несколько дней не выходила на связь.

Злоумышленники признали вину в содеянном.

Оба фигуранта ранее были судимы: один из них привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и другие преступления, второй – за угрозу убийством, кражу, грабеж, угон, уклонение от административного надзора.

Пензенский облсуд назначил одному из подсудимых наказание в виде 19 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года, со штрафом в размере 5 тыс. руб., второму –11,5 лет колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на год.

Марина Ковалева