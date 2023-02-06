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обновлено 10:40

Заместитель главы администрации Дзержинского района остался под домашним арестом

Дзержинский суд Перми продлил срок домашнего ареста заместителю главы администрации Дзержинского района Перми Николаю Ракинцеву. Мера пресечения будет действовать еще два месяца. Об этом сообщает портал ProPerm.ru.

Фото: Properm.ru

Фото: Properm.ru

Как сообщал «Ъ-Прикамье», чиновник проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления полномочиями. Господин Ракинцев якобы незаконно распорядился не предоставлять средства на благоустройство территории у дома по ул. Подлесной, 17, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Перед этим у замглавы района возник спор с муниципальной управляющей компанией о подрядчике, который будет выполнять эти работы.

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