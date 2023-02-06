«Если автор с русской фамилией будет писать о событиях в американской глубинке, то ему читатель не будет доверять»

После того, как в 2022 году зарубежные писатели и издатели заявили о приостановке работы с Россией, на книжном рынке страны появился тезис об импортозамещении в литературе, прежде всего художественной. Наиболее выигрышной стратегией может быть такая, при которой надо искать новые каналы взаимодействия с западными партнерами, новых авторов в дружественных странах и укреплять деловые отношения с отечественными писателями, уверен Алексей Боровиков, главный редактор ростовской компании «Феникс», которая входит в десятку крупнейших издательств России:



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— Все наслышаны о том, что весной — летом 2022 года ряд популярных в нашей стране зарубежных авторов заявили о прекращении либо приостановке взаимоотношений с Россией. Речь идет, в частности, о Стивене Кинге, Ниле Геймане, Джоан Роулинг и др. Поскольку в нашей стране есть крупные издательства, выстроившие мощный маркетинговый конвейер (у них переводная литература занимает не менее 60% в портфеле), то понятно, что выбывших полностью или частично авторов надо чем-то заместить. Тезис об импортозамещении применительно к литературе стал активно звучать в России примерно с середины прошлого года. Однако в топовых отечественных издательствах понимают, что литературный процесс, читательские сообщества — это сложные экосистемы: не получится просто взять нового русского автора и попросить его писать по темам, которые звучали в романах Кинга или, например, Гришэма. К тому же если автор с русской фамилией будет писать о событиях в американской глубинке, то ему наш требовательный читатель просто не будет доверять.

Есть отдельные жанры со сложившимися канонами, зачастую воспринимаемые читателями массовой литературы через образцы c Запада. Это, в частности, некоторые из видов фантастики, полицейские детективы, триллеры. В них было и будет пространство для творчества известных авторов и дебютантов. Правда, малоизвестному писателю предстоит поработать с сообществом, побыть немного маркетологом, если его интересует коммерческий успех.

Выход — продолжать работать с умом: по каждой потребности аудитории и с каждым сегментом. Во-первых, искать варианты сотрудничества с правообладателями из США и Европы: далеко не все из них отказались от России. Есть такие, которые желают работать с нами. Есть те, кто к лету 2022 года поставил новые переговоры на паузу, но уже осенью и зимой вернулся. Остается только решать технические вопросы, связанные, в частности, с банкингом, расчетами в валюте. Анализируя это, мы обращаем внимание на опыт других издателей, открывающих юрлица за границей.

Во-вторых, интересных, потенциально успешных у наших читателей авторов можно находить на Востоке. Недавно «Феникс» приобрел права на перевод китайского романа в жанре уся, где приключенческие и фантастические элементы соединяются с описанием единоборств. В работе над книгой издательству помогают студенты Южного федерального университета. Кстати, по статистике, в нашей стране за минувший год резко вырос интерес к азиатской литературе. Например, прирост по японским книгам составил 111%, по корейским — 155%. Среди наиболее популярных форм — комиксы и манга. Но и в более консервативных форматах (романы) тоже есть тенденция к росту читательского интереса.

В-третьих, сама модель работы с русскоязычным автором интересна с точки зрения инвестиций: потенциал роста заманчивый (импортозамещение в каком-то смысле заложено в ДНК нашего издательства). Авторы растут с нами, а мы с ними. И это работает независимо от того, как меняются «декорации» рынка. Сейчас мы заметили, что снижается интерес, например, к доказательному самосовершенствованию (заметная часть психологического лайфстайл нон-фикшена), топливом рынка снова становится художка. У заметной части читателей место рационализации занял эскапизм: интерес читателя уходит от постановки целей и задач, люди ожидают от книг чудес и желают «софантазировать с автором».

Поэтому если раньше политика нашего издательства фокусировалась скорее на нехудожественной литературе, то теперь «Феникс» стремится балансировать и наращивать жанровый «ассортимент». Так, в декабре 2022 года у нас вышла большая серия исторической фантастики, о «попаданцах», в ближайший год ожидаются другие новинки.

И еще, издателям выгодно стимулировать появление новых перспективных авторов. Здесь хорошо может работать тесное сотрудничество традиционного (классического) издательства с самиздатовскими интернет-платформами, которые позволяют авторам самостоятельно публиковать и продвигать свои произведения, проводят конкурсы и награждают лучших.

Впрочем, уверен, такую работу и мы, и наши коллеги из других топовых издательств страны проводили бы в любом случае, а не только в эпоху повального замещения импорта.