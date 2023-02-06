На ремонт уфимской школы-интерната выделят до 74 млн рублей

Уфимская коррекционная школа-интернат №13 для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата ищет подрядчика для капремонта своих зданий на Батырской улице, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 74 млн руб. Итоги аукциона подведут 28 февраля. Работы профинансирует сам интернат.

Согласно контракту, исполнитель обязывается до конца июля отремонтировать кровлю, потолки и полы, окна, двери, лестницы, системы пожаротушения в учебном и спальном корпусах и так далее.

Венера Хисамова

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