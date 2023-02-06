Врачи в Ижевске дважды спасли от ампутации пациента с синдромом «диабетической стопы»

В столице Удмуртии врачи отделения гнойной хирургии ГКБ №6 помогли пациенту, страдающему синдромом «диабетической стопы», сохранить ногу. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, при данном осложнении даже царапина может привести к ампутации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Отмечается, что пациент страдает сахарным диабетом 15 лет, однако лекарства принимал нерегулярно и диеты не придерживался. Весной 2022 года он работал в гараже, где ушиб ногу, однако за медицинской помощью сразу не обратился.

В результате в апреле с гнойным поражением мягких тканей стопы мужчина попал в ГКБ №6.

Как пояснил заведующий отделением гнойной хирургии ГКБ №6 Борис Лекомцев, образовавшиеся на коже ступней язвы у пациентов с диабетом распространяются на более глубокие ткани и проникают в суставы и кости, а проблемы кровообращения приводят к некрозу тканей. Несвоевременное обращение за помощью грозит прогрессированием воспалительного процесса, вплоть до гангрены, что является показанием к ампутации конечности.

Для спасения стопы пациента от ампутации потребовалось несколько этапов лечения. Все это время мужчина находился под пристальным наблюдением врачей.

Однако в январе этого года пациент вновь травмировал ногу, однако на этот раз сразу обратился в больницу. Мужчина прошел курс антибактериальной терапии, хирургической обработки раны и множество перевязок. В настоящее время он чувствует себя хорошо, готовится к выписке.

«Я ведь даже ходить уже не мог. Но тут такие замечательные врачи, они заставили меня заниматься. Сначала лежа, при помощи гимнастических резинок, учился приподниматься в постели, разработал поясницу, потом начал вставать с кровати и приседать. А домой уже ушел на своих ногах. Очень благодарен врачам, медсестрам и санитаркам»,— выразил благодарность пациент.

