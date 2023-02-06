Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В частном приюте в поселке Юрьевка обнаружено 80 трупов собак и кошек

В Саратовской области органы прокуратуры проводят проверку исполнения ветеринарного законодательства по факту обнаружением трупов животных в частном приюте. Об этом сообщает облпрокуратура.

Устанавливаются причины смерти более 80 животных – собак и кошек – ранее содержавшихся в частном приюте «Рич» в поселке Юрьевка в Саратове.

На место 5 февраля выезжала прокурор Гагаринского района Дина Бахтеева.

«В случае выявления нарушений ветеринарного и иного законодательства при содержании животных будут приняты меры реагирования», - пообещали в надзорном ведомстве.

По этому факту также проводится процессуальная проверка.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...