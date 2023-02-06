В частном приюте в поселке Юрьевка обнаружено 80 трупов собак и кошек

В Саратовской области органы прокуратуры проводят проверку исполнения ветеринарного законодательства по факту обнаружением трупов животных в частном приюте. Об этом сообщает облпрокуратура.

Устанавливаются причины смерти более 80 животных – собак и кошек – ранее содержавшихся в частном приюте «Рич» в поселке Юрьевка в Саратове.

На место 5 февраля выезжала прокурор Гагаринского района Дина Бахтеева.

«В случае выявления нарушений ветеринарного и иного законодательства при содержании животных будут приняты меры реагирования», - пообещали в надзорном ведомстве.

По этому факту также проводится процессуальная проверка.

Марина Ковалева