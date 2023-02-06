На проект подсветки зданий на въезде в Уфу направят до 9,5 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы ищет подрядчика для разработки проектно-сметной документации по устройству архитектурно-художественной подсветки зданий на въезде в Уфу со стороны аэропорта, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена составляет 9,5 млн руб. Итоги аукциона подведут 21 февраля. Работы профинансирует городской бюджет. Срок выполнения работ — до 30 мая.

Согласно контракту, подсветка должна быть установлена на 36 домах на улицах Айской, академика Ураксина, Бакалинской, Бехтерева, Высотной, Валиди, Кавказской, Караидельской, Коммунистической, Менделеева, Октябрьской Революции, Сочинской и проспекта Салавата Юлаева.

Венера Хисамова

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