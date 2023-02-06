Младенец петербурженки, пьяной уснувшей на остановке в Приморском районе, получил осложнения от простуды

Появились подробности о состоянии ребенка, мать которого пьяная заснула ночью на остановке в Приморском районе Санкт-Петербурга. Младенец после ОРВИ получил осложнение в виде гнойного конъюнктивита, пишет 78.ru.

По данным телеканала, никто не видел, как мать навещала ребенка в больнице. Соседи сходятся во мнении, что человек она несоциальный и выпивающий, но в после случившегося «стала вести себя спокойнее, ничего подобного пока нет».

Свекровь женщины рассказала, что у матери младенца есть еще два ребенка – семи и четырех лет. Опеку над ними взяли бабушка и дедушка с прошлого июля, она не видела своих детей как минимум 1,5 года.

В конце января «Ъ-СПб» рассказывал, что коляску с младенцем нашли на остановке в Петербурге в сопровождении спящей пьяной матери.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте