Удмуртия заняла шестую строчку в рейтинге по объему торговли пластиковыми отходами

Удмуртия оказалась в числе лидеров среди регионов России по объему торговли пластиковыми отходами. Как рассказал министр природных ресурсов и окружающей среды региона Денис Удалов в Telegram, Удмуртия заняла шествую строчку в рейтинге Российского экологического оператора по купле-продаже вторичных ресурсов на электронной торговой площадке.

«Наш регион стремится к переходу к экономике замкнутого цикла — в основе этого лежит цикличное использование всех видов отходов. Такие результаты стали возможны за счет вовлеченности жителей Удмуртии в РСО»,— рассказал господин Удалов.

Отмечается, что на конец 2022 года в республике сортировалось 65% твердых коммунальных отходов при плановом показателе 16,3%. На вторичную переработку отправлялось 5,4%, что вдвое больше плана.