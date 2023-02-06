Петербург ожидает слабая оттепель и небольшой снег с началом рабочей недели

Новая рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется со слабой оттепели. Температура воздуха в течение для продолжит расти, несмотря на высокую плотность облаков, рассказал 6 февраля ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Погода в Петербурге будет формироваться под влиянием теплого атмосферного фронта. Город встретит небольшой снег, столбики термометра покажут от 0 до –2 градусов, а ветер придет с северо-запада и достигнет 3–8 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 773 мм рт. ст., что выше нормы. Во вторник существенных осадков не ожидается, местами будет гололедица, воздух прогреется до таких же отметок.

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