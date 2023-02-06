Двух друзей в возрасте 19 и 20 лет в Удмуртии задержали за хищение денег у пенсионеров

В Удмуртии сотрудники полиции задержали двух друзей, 19-летнего и 20-летнего студентов, которых подозревают в хищении денег у пенсионеров. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, схема мошенничества во всех случаях была схожая. Пенсионерам из Глазова на стационарные телефоны звонили «сотрудники правоохранительных органов», которые сообщали о том, что их родственники стали виновниками ДТП. За освобождение от уголовной ответственности просили деньги.

После этого к пенсионерам приезжали курьеры, роль которых выполняли задержанные молодые люди, и забирали деньги. 19-летнего глазовчанина подозревают в хищении денег у шести пенсионеров на общую сумму 1,15 млн руб. 20-летний подозреваемый должен был похитить у 86-летней пенсионерки 60 тыс. руб., однако бдительная соседка переубедила пожилую женщину.

Уголовные дела возбудили по ст.159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.