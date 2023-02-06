В Киргизии умер кинорежиссер Геннадий Базаров

В возрасте 80 лет умер режиссер, сценарист и писатель Геннадий Базаров. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов Киргизии. Причина смерти не приводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Базаров

Фото: Евгений Петрийчук / ТАСС Геннадий Базаров

Фото: Евгений Петрийчук / ТАСС

«Кыргызский кинематограф понес тяжелую утрату, скончался Геннадий Садырович»,— рассказал представитель организации. Место и дата похорон пока неизвестны.

Геннадий Базаров окончил режиссерский факультет ВГИКа. Работал директором киностудии «Кыргызфильм», возглавлял киноакадемию республики. Был удостоен званий заслуженного деятеля искусств и народного артиста Киргизии. Был режиссером более десятка фильмов, в том числе «Материнское поле», снятого по повести Чингиза Айтматова.

Лаура Кеффер