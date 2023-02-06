В 2022 году приставы Прикамья 500 раз конфисковывали имущество

В 2022 году сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю осуществили 500 исполнительных производств о конфискации имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

В ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступают решения судов о конфискации самого разного имущества: от объектов недвижимости и автотранспортных средств до сотовых телефонов, одежды и обуви, а также древесины различной породы, опознавательных фонарей, шашек такси и прочего. Весь конфискат в соответствии с законодательством РФ передается на реализацию, переработку либо уничтожение в федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Так, судебными приставами по Ленинскому и Индустриальному районам Перми исполнены требования исполнительного документа о конфискации упаковочных станков.

Сотрудниками отдела судебных приставов по Губахе и Гремячинску на уничтожение были переданы нелегальная религиозная литература и компакт-диски. Судебными приставами Свердловского района Перми окончено исполнительное производство об обращении в собственность государства стайлера для волос.

Судебные приставы во исполнение судебных решений изымают и обращают в федеральную собственность орудия совершения правонарушений в области экологии и рыболовства. В Пермском крае в этом году конфискации подверглись бензопилы, рыболовные сети, моторная лодка «Прогресс-4».