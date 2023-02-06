На благоустройство городов Башкирии направят 5 млрд рублей

В Башкирии в текущем году на благоустройство городов направят более 5 млрд руб., сообщает министерство финансов Башкирии.

По словам министра финансов Башкирии Лиры Игтисамовой, в текущем году продолжится реализация «основных мероприятий», начатых в прошлом году. Также будет возобновлена программа по освещению населенных пунктов, парков и общественных пространств в муниципалитетах. Благоустройство городских территорий позволит «вовлечь граждан, представителей бизнеса в их активное использование», за счет чего «экономически неэффективные территории получают новую жизнь», отметила она.

Всего планируется благоустроить 122 общественных территории, подготовить городские пространства к 450-летию Уфы, завершить проекты по созданию комфортной городской среды, благоустроить 206 дворов, заменить 250 лифтов, отремонтировать 1,2 тыс. подъездов и около 30 крыш в многоквартирных домах.

Карина Мамаева

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте