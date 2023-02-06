Росавиация разрешила ввести в эксплуатацию новый терминал Толмачево

Новый терминал аэропорта Толмачево (Новосибирск, оператор – холдинг «Новапорт») начнет работу 9 февраля. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию выдала Росавиация, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Открытие нового здания аэровокзала решено приурочить к 100-летию отечественной гражданской авиации, пояснили в Росавиации. Пассажирский терминал площадью около 58 тыс. кв. м. оснащен шестью телескопическими трапами и 54 стойками регистрации. Его пропускная способность – около 1,8 тыс. пассажиров в час.

Генеральным подрядчиком первого этапа строительства нового терминала Толмачево по итогам торгов стала турецкая компания «Ант Япы». Стоимость работ после корректировки составляет 14,7 млрд руб. Завершить их изначально планировалось осенью 2022 года, но сроки были перенесены. Оба этапа строительства пассажирского терминала аэропорта (более 85 тыс. кв. м) в ценах 2019 года оценивались в 20 млрд руб.

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Дарья Решетникова