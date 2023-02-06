Ситибанк введет комиссию на хранение остатков на счетах после расторжения договора

C 20 февраля Ситибанк введет комиссию за хранение остатков на счетах после расторжения договора банковского обслуживания. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Комиссия составит 500 руб. ежемесячно,

платить будут пользователи тарифов Citibank, CitiOne и Citigold,

если остаток по счету будет меньше размера комиссии, то она будет взиматься в размере остатка.

В августе 2022 года Citigroup, владелец Ситибанка, сообщила о сворачивании бизнеса в России. Активы российского подразделения оценивались примерно в $10 млрд. В октябре Ситибанк сообщил, что продал свой портфель потребительских кредитов «Уралсибу». К середине декабря кредитные организации закрыли сделку.

Об уходе Ситибанка читайте в публикации «Ъ FM» «Ситибанк продал кредиты».

Лаура Кеффер