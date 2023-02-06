Вклад автомобилей в загрязнение воздуха Петербурга достиг 85%

Вклад автомобильных выхлопов в загрязнение воздуха в Санкт-Петербурге достиг 85%. Другая доля источников, которые плохо влияют на воздух в городе минимальна, пишет «Деловой Петербург».

Власти города отмечали, что из центра выведено около 800 промышленных предприятий, а более половины энергетических затрат Петербурга обеспечивает Ленинградская атомная электростанция. В то же время автомобильный парк продолжает расти: за последние четыре года количество личных машин увеличилось на 100 тыс. штук. На 1 тыс. петербуржцев приходится 317 легковушек.

К объему выбросов также предрасполагает дорожная сеть Петербурга, которая имеет ограниченные возможности для увеличения пропускной возможности дорог. А пробки ведут к увеличению объемов выбросов.

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