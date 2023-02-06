Жителям Башкирии будут оплачивать переезд для трудоустройства

Курултай Башкирии предложил расширить круг получателей госуслуги по содействию в переезде и переселении в другую местность для устройства на работу, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

После принятия закона этой категории граждан оплатят за счет бюджетных средств проезд к месту работы и обратно, выплатят суточные за время в пути. Также компенсируют найм жилья, кроме случаев, когда эти расходы берет на себя работодатель. При переселении в другую местность оплатят проезд и провоз багажа к новому месту жительства, выплатят суточные за время в пути и единовременное пособие, размер которого устанавливается в зависимости от территории переселения.

Ранее такой услугой могли воспользоваться только безработные. Теперь такую возможность предоставят работающим, но зарегистрированным в центрах занятости населения в качестве ищущих работу и готовых переехать для трудоустройства на время работы или на постоянное место жительства.

Расходы профинансирует республиканский бюджет. Изменения планируется внести в региональный закон о содействии занятости населения.

Законопроект поддержан главой Башкирии, получено положительное заключение правительства республики, отметили в Курултае.

Майя Иванова

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