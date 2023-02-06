Иркутская прокуратура проводит проверку информации о невыплате зарплаты спортсменам хоккейной лиги «Ермак»

Прокуратура Иркутской области начала проверку по сообщению СМИ о нарушении трудовых прав хоккеистов «Ермака» и невыплате им заработной платы. «В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению трудового и иного законодательства», - сообщили в ведомстве.

О том, что в клубе Всероссийской хоккейной лиги «Ермак» из Ангарска хоккеистам с октября 2022 года не выплачивают заработную плату, сообщил «Спорт-Экспресс». По данным издания, с октября по 1 февраля было всего два платежа: на 10 тыс. руб. и на 50 тыс. руб., но не всем игрокам команды. «В клубе также прекратилась оплата квартир и проезд, хотя это прописано в контрактах. Игроки «Ермака» планировали не выйти на последние матчи регулярного чемпионата. В этом случае по регламенту ВХЛ клуб снимут с чемпионата и подвергнут большим штрафам. Пока же были направлены письма в прокуратуру и трудовую инспекцию», - сказано в информации интернет-портала.

Согласно информации на сайте хоккейной лиги, команда «Ермак» сегодня в домашнем матче принимает «Ростов», а 11 февраля должна сыграть в Казани с «Барсом».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова