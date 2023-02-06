Погибшего на спецоперации военного из Свердловской области посмертно представили к награде

В ходе специальной военной операции на Украине 25 января погиб военный из Кировоградского городского округа (Свердловская область) Ян Алиев. На своей странице во «ВКонтакте» глава округа Александр Оськин сообщил, что военнослужащего посмертно представили к государственной награде.

Прощание с Яном Алиевым состоится во вторник, 7 февраля, во Дворце культуры в Верхнем Тагиле.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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