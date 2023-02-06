ММК в 2022 году посетило рекордное число туристов

В 2022 году Магнитогорский металлургический комбинат в качестве туристов посетило 11 320 человек – это в полтора раза больше, чем в допандемийном 2019 году, сообщает пресс-служба ММК. По сравнению с 2021 годом количество посетителей выросло в 2,7 раза.

В компании отмечают. Что росту турпотока способствовало, как снятие противоэпидемических ограничений, так и «значительное расширение программ, которые сегодня охватывают самые разные группы населения». Сейчас ММК предлагает семь туристических маршрутов – пять взрослых и два детских. В их числе экскурсионный маршрут «легенды и были стальной реки» с поездкой на катере по Магнитогорскому водохранилищу и знакомством с городом и предприятием с водной поверхности, а также новый тур «Открытая металлургия» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего на ММК провели 2,2 тыс. экскурсий, их участниками стали почти 30 тыс. человек, в том числе 8,7 тыс. школьников.

По словам гендиректора ММК Павла Шиляева, результаты работы комбината в направлении промышленного туризма «превзошли все ожидания» руководства компании. «изначально мы ставили задачу по профессиональной ориентации для школьников и предоставлению магнитогорцам, не работающим на комбинате, возможности узнать, как устроено предприятие, от которого зависит благополучие Магнитки и не только. Сегодня же к нам специально приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов страны»,- говорит он.