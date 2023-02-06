В Екатеринбурге в начале недели потеплеет до -5 градусов

Днем в понедельник, 6 февраля, в Екатеринбурге потеплеет до -5°, сообщили в уральском Гидрометцентре. Осадков не ожидается. Ветер неустойчивый слабый.

Морозов в уральской столице не ожидается в течение ближайших трех дней. Так, днем во вторник, 7 февраля, прогнозируется -7°...-9°. Существенных осадков не ожидается. В среду будет -8°...-10°. Днем небольшой снег.

В целом в Свердловской области днем 6 февраля ожидают -5°...-10°, в горах – до -15°. Местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Во вторник днем -7°...-12°, в среду – -6°...-11°

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