Виктор Богушевич ушел в отставку с поста главы минэкономразвития Хакасии

Министр экономического развития Республики Хакасия Виктор Богушевич покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По ее данным, господин Богушевич уволился по собственному желанию. Глава республики Валентин Коновалов принял отставку, а «принятое решение является обоюдным», отметили в пресс-службе.

Виктор Богушевич возглавил министерство в августе 2020 года. До этого назначения он управлял региональным филиалом Россельхозбанка.

7 февраля первый заместитель министра Роман Ковтун приступит к исполнению обязанностей главы ведомства.

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Валерий Лавский