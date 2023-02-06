Мэр Абакана предложил местным жителям выбрать новогоднее украшение города на следующий год

Глава Абакана Алексей Лемин в своем Telegram-канале предложил жителям города проголосовать за новогоднюю фигуру, которая будет установлена в следующем новом году.

В числе новогодних украшений: Чебурашка с апельсином, дракон, елочные игрушки, Дед Мороз и Снегурочка, подарки, танк, кораблик и Винни Пух. «Всем нам хочется, чтобы город к новогодним праздникам становился еще более красивым и праздничным. Как и в прошлые годы, мы начинаем думать о том, что новенького сделать. Нам интересно ваше мнение: какую новую световую фигуру вы хотите видеть в новогоднем оформлении Абакана?», - обратился градоначальник к населению 6 февраля.

Как уточнили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе мэрии, «инициатива принадлежит лично главе города, который решил заранее определиться с новогодним убранством на будущий год». В прошлом году в Абакане было установлено несколько новых новогодних инсталляций, одна из которых была куплена на бюджетные средства. Остальные были сделаны руками местных мастеров.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова